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Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Фото: PxHere 23 августа 2021, 08:04

Всего в стране подтверждено 743 220 случаев.

За сутки в Казахстане зарегистрировали 6314 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Количество числа заражений в стране продолжает падать. В столице число выявленных заболевших уменьшилось почти на 200 человек, в Шымкенте более чем в два раза - всего 147 против вчерашних 336. Алматы продолжает показывать печальное постоянство. Здесь число заболевших за сутки не уменьшается, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан - 650,
  • в городе Алматы - 1615,
  • в городе Шымкент - 147,
  • в Акмолинской области - 278,
  • в Актюбинской области - 382,
  • в Алматинской области - 408,
  • в Атырауской области - 310,
  • в ВКО - 158,
  • в Жамбылской области - 191,
  • в ЗКО - 93,
  • в Карагандинской области - 913,
  • в Костанайской области - 291,
  • в Кызылординской области - 124,
  • в Мангистауской области - 219,
  • в Павлодарской области - 320,
  • в СКО - 159,
  • в Туркестанской области - 56.

Всего в стране подтверждено 743 220 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5097 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 414,
  • в городе Алматы - 1376,
  • в городе Шымкент - 167,
  • в Акмолинской области - 256,
  • в Актюбинской области - 20,
  • в Алматинской области - 424,
  • в Атырауской области - 469,
  • в ВКО - 67,
  • в Жамбылской области - 57,
  • в ЗКО - 32,
  • в Карагандинской области - 1003,
  • в Костанайской области - 46,
  • в Кызылординской области - 150,
  • в Мангистауской области - 252,
  • в Павлодарской области - 136,
  • в СКО - 85,
  • в Туркестанской области - 143.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 615 816 человек.

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