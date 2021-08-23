Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Всего в стране подтверждено 743 220 случаев.

За сутки в Казахстане зарегистрировали 6314 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Количество числа заражений в стране продолжает падать. В столице число выявленных заболевших уменьшилось почти на 200 человек, в Шымкенте более чем в два раза - всего 147 против вчерашних 336. Алматы продолжает показывать печальное постоянство. Здесь число заболевших за сутки не уменьшается, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 650,

в городе Алматы - 1615,

в городе Шымкент - 147,

в Акмолинской области - 278,

в Актюбинской области - 382,

в Алматинской области - 408,

в Атырауской области - 310,

в ВКО - 158,

в Жамбылской области - 191,

в ЗКО - 93,

в Карагандинской области - 913,

в Костанайской области - 291,

в Кызылординской области - 124,

в Мангистауской области - 219,

в Павлодарской области - 320,

в СКО - 159,

в Туркестанской области - 56.

Всего в стране подтверждено 743 220 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5097 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 414,

в городе Алматы - 1376,

в городе Шымкент - 167,

в Акмолинской области - 256,

в Актюбинской области - 20,

в Алматинской области - 424,

в Атырауской области - 469,

в ВКО - 67,

в Жамбылской области - 57,

в ЗКО - 32,

в Карагандинской области - 1003,

в Костанайской области - 46,

в Кызылординской области - 150,

в Мангистауской области - 252,

в Павлодарской области - 136,

в СКО - 85,

в Туркестанской области - 143.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 615 816 человек.

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