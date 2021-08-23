Изменились правила предоставления жилья переселенцам и кандасам

В основном изменения касаются приобретения и строительства жилья для переселенцев.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 11 августа 2021 года внес изменения в некоторые приказы Минтруда и Минздрава, касающиеся кандасов, сообщает zakon.kz.

В частности, изменения внесены в Правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

В основном они касаются приобретения и строительства жилья для переселенцев.

Так, говорится, что участниками программы "Еңбек" могут быть граждане РК из числа лиц, ищущих работу, безработных, отдельных категорий занятых лиц, а также молодежь в возрасте до 29 лет, кандасы и переселенцы, прибывшие в регионы, определенные Правительством РК, и включенные в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, прибывших для постоянного проживания и иные категории граждан, приоритетное участие которых установлено Программой "Еңбек".

Добровольное переселение для повышения трудовой мобильности осуществляется по двум направлениям: межрегиональное переселение в рамках региональной квоты приема переселенцев и кандасов, определенной Правительством РК и внутриобластное переселение.

Участниками добровольного межрегионального переселения являются лица и члены их семей, включенные в региональную квоту приема переселенцев и кандасов, также работодатели, оказывающие содействие в переселении, - говорится в документе.

Также в межрегиональном переселении могут участвовать выпускники из числа участников проекта проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" (Серпін), а также кандасы независимо от региона и государства выбытия.

В состав участников программы "Еңбек" включаются также кандасы, вошедшие в региональную квоту , выпускники из числа участников проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" (Серпін), а также самостоятельно переехавшие в течение шести месяцев в регион приема до дня обращения в центр занятости населения региона приема, - указывается в поправке.

Для участия в добровольном межрегиональном переселении лица и члены их семей, включенные в региональную квоту приема кандасов и переселенцев могут обратиться в центр занятости населения региона выбытия и подать заявление о включении их в состав участников Программы "Еңбек".

Обеспечение жильем переселенцев и кандасов осуществляется через местные исполнительные органы, осуществляющие функции в сфере жилищных отношений.

Полностью посмотреть правила можно здесь.

Приказ вводится в действие с 29 августа 2021 года.

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