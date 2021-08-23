"Генри" оставил без света 100 тыс. американских семей

По дорогам невозможно проехать из-за потоков воды.

Ураган "Генри" оставил без света почти 100 тыс. домов на востоке США, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, больше всего домов и квартир - 69,9 тыс. - остались без электроэнергии в штате Род-Айленд.

В соседнем штате Коннектикут обесточены 27,4 тыс. домов, - отмечено в сообщении.

Кроме того, крупные мосты в заливе Наррагансет в Род-Айленде закрыты для движения автомобильного транспорта.

По многим дорогам штата невозможно проехать из-за потоков воды.

22 августа ливни, вызванные ураганом "Генри", затопили Нью-Йорк. Машинам едва удается продолжать движение в потоке воды, затопление грозит первым этажам зданий, - говорится в публикации "Известий".

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