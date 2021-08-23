Токаев ознакомился с перспективами модернизации Алматы

Сагинтаев доложил главе государства о реализации программы "Новый Алматы".

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы начался с презентации ряда проектов по благоустройству южной столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Аким Бакытжан Сагинтаев доложил главе государства о реализации программы "Новый Алматы", нацеленной на развитие полицентричной модели города. Ее цель заключается в создании комфортных условий для проживания, формировании новых общественных пространств для активного отдыха горожан.

Заслушав доклад ,глава государства отметил, что основной целью всех проектов должно быть создание безопасной городской среды, сохранение зеленого фонда. Президент считает, что сформированные парковые пространства должны быть удобными для местных жителей.

Касым-Жомарт Токаев в целом положительно оценил проводимую в городе работу и поручил уделить особое внимание созданию современных зон для отдыха горожан и пешеходной инфраструктуры в каждом районе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!