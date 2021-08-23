Токаев выразил соболезнования родным и близким Султана Оразалина

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Умер известный писатель и общественный деятель Султан Оразалин.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного писателя и общественного деятеля Султана Оразалина, сообщает zakon.kz.
Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного писателя, ветерана Казахского телевидения, академика Международной академии телевидения и радио Султана Оразалина.
Султан Шарипович, плодотворно работая на отечественных телеканалах, внес значительный вклад в возрождение национальных ценностей и их пропаганду с голубых экранов. Он эффективно занимался политико-административной деятельностью. Исследуя вопросы авторского права, повышения статуса государственного языка, национальной политики, терминологии и ономастики, предложил обществу ряд перспективных идей и инициатив.
Будучи одаренным писателем, он добился успехов и на творческом пути. Жизнь Султана Шариповича, оставившего богатое литературное наследие, будет служить примером, а его светлый образ навсегда останется в нашей памяти, - говорится в телеграмме Президента Казахстана.
Также соболезнования родным и близким Султана Оразалинова выразил Елбасы.
Всю свою сознательную жизнь Султан Шарипович посвятил сферам литературы и культуры, особое внимание уделяя развитию казахского телевидения и радио. Будучи высоким профессионалом и талантливой личностью, он успешно совмещал творчество и государственную деятельность. Его авторские программы, познавательные телепередачи и литературные труды, раскрывающие актуальные социальные проблемы общества, не теряют своей ценности и поныне, - отмечено в телеграмме.
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