Токаев выразил соболезнования родным и близким Султана Оразалина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного писателя и общественного деятеля Султана Оразалина, сообщает zakon.kz.

Султан Шарипович, плодотворно работая на отечественных телеканалах, внес значительный вклад в возрождение национальных ценностей и их пропаганду с голубых экранов. Он эффективно занимался политико-административной деятельностью. Исследуя вопросы авторского права, повышения статуса государственного языка, национальной политики, терминологии и ономастики, предложил обществу ряд перспективных идей и инициатив.

Будучи одаренным писателем, он добился успехов и на творческом пути. Жизнь Султана Шариповича, оставившего богатое литературное наследие, будет служить примером, а его светлый образ навсегда останется в нашей памяти, - говорится в телеграмме Президента Казахстана.