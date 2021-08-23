Казахстан расширяет инвестиционное сотрудничество с катарскими компаниями

С участием деловых кругов двух стран проведен Казахстанско-Катарский Деловой совет.

Состоялся рабочий визит казахстанской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Казахстана Алиханом Смаиловым в Катар.

В ходе визита проведены встречи с заместителем премьер-министра-Министром иностранных дел шейхом Мухаммедом бин Абдурахманом Аль-Тани, Министром муниципалитета и охраны окружающей среды Абдаллой бен Абдулазизом бен Турки Аль-Субайе, с первым заместителем торгово-промышленной палаты Катара Мухаммедом бин Тауаром Аль-Кауари, главой авиакомпании "Qatar Airways" Акбаром Аль-Бакером и руководителями национальных компаний "Qatar Investment Authority" и "Hassad Food", - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

С участием деловых кругов двух стран проведен Казахстанско-Катарский Деловой совет, где были обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Катаром.

Первый вице-премьер Смаилов отметил, наличие большого потенциала для развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах, подчеркнув важность активного вовлечения частного сектора в углубление и расширение межгосударственных связей между Казахстаном и Катаром.

В ходе мероприятия руководители ряда национальных компаний и крупных предприятий Казахстана представили вниманию катарского бизнеса экономические возможности, создаваемые в нашей стране для иностранных инвесторов.

В состав казахстанской делегации вошли руководители АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НК "KAZAKH INVEST", АО "НК "Kazakh Tourism", АО "НУХ "Байтерек", вице-министры иностранных дел, сельского хозяйства, национальной экономики, культуры и спорта Республики Казахстан, и руководство компаний "BI Group", "Agro Holding Dinara Group", "Target AI", "Evotech CA" и др.

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