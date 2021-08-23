Паспорта вакцинации продавали двое врачей в Усть-Каменогорске

Документ стоил 20 тысяч тенге.

В Усть-Каменогорске задержаны пять человек за продажу паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП ВКО, среди них двое врачей.

Гражданам необходимо было заплатить 20 тысяч тенге и через посредника передать копии удостоверений личности.

При этом посещать медицинское учреждение даже вовсе и не требовалось. Следствие выясняет с какого времени действовала эта схема и сколько людей получили паспорта вакцинации фиктивным способом, - уточнили в ведомстве.

Медработники утверждают, что успели выдать "паспорта вакцинации" только двадцати казахстанцам.

В ДП региона отмечают, что по результатам досудебного расследования все недостоверные сведения, внесенные в медицинские базы, будут признаны недействительными.

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