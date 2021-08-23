Токаев присвоил Алибеку Днишеву звание "Қазақстанның Еңбек Ері"

Глава государства поздравил выдающегося музыканта с юбилеем и поблагодарил его за полувековую деятельность в сфере искусства.

Касым-Жомарт Токаев присвоил народному артисту Алибеку Днишеву звание "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил выдающегося музыканта с юбилеем и поблагодарил его за полувековую деятельность в сфере искусства.

Вы входите в число наиболее талантливых личностей в Казахстане. Мы все гордимся Вами. В Казахстане и за рубежом нет человека, который бы не знал Вас. Ваше искусство получило широкое признание на мировом уровне. Вы внесли значительный вклад в укрепление нашего независимого государства, активно занимаетесь педагогической и общественной работой. Учитывая Ваш плодотворный труд, было принято решение присвоить Вам звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства. Считаю это достойным решением, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Алибек Днишев поблагодарил президента за проявленное уважение к его творческим достижениям.

Я признателен Вам за высокую оценку моей работы и оказанные почести. Как Вы сказали, я уже 45 лет выступаю на сцене в нашей стране и за рубежом. Я очень благодарен за то, что Вы присвоили мне звание "Қазақстанның Еңбек Ері" по случаю моего 70-летия, – сказал народный артист.

В завершение встречи глава государства пожелал Алибеку Днишеву крепкого здоровья, успехов в профессиональной и общественной деятельности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!