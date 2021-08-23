Процедуру назначения директоров школ пересмотрят в МОН

Ежегодно на 25% будет увеличиваться должностной оклад директора школы и его заместителей.

В Министерстве образования и науки пересматривают порядок назначения на должность директоров школу, а также систему повышения квалификации, оплату труда и процедуру аттестации директоров школ. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.

По его словам, также вводится новый институт их ротации.

Профессиональный коллектив и благоприятная среда для обучения в школе– результат эффективного менеджмента. Поэтому мы придаем важное значение этому вопросу. Наверное, многие наблюдали такую ситуацию, когда две школы, расположенные в одном районе, работающие по одним и тем же программам, имеющие одинаковый бюджет, равные возможности и инфраструктуру, демонстрируют при этом разный результат. Исследования показывают, что такие различия, в определенной степени, обусловлены именно ролью руководителя, поскольку директор-профессионал формирует сплоченный коллектив, который работает на результат, - написал министр на своей странице в Facebook.

Он выразил сожаление, что сейчас ситуация иная.

К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с кадровой проблемой, когда желающих занять должность директора школы или завуча и соответствующих при этом необходимым требованиям, становится все меньше. Причин несколько. Большая ответственность и низкая заработная плата директоров по сравнению с учителями отталкивают сильных педагогов от руководства школой, - пояснил министр.

Кроме этого, добавил он, есть ряд организационных и процедурных вопросов, которые также влияют на эту проблему. Поэтому, полагает он, руководители организаций образования нуждаются в поддержке.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нами пересматриваются порядок назначения на должность, система повышения квалификации, оплата труда и процедура аттестации директоров школ, а также вводится новый институт их ротации. Следующие несколько постов будут посвящены этим вопросам. Постараюсь раскрыть в них причины и суть принимаемых решений, - сказал Аймагамбетов.

Что касается аттестации, то, по его словам, впервые вводится аттестация с присвоением квалификационной категории руководителям и заместителям руководителей организаций образования.

Аттестация проводится раз в три года и состоит из двух этапов.

На первом этапе сдается тест на знание законодательства и на сформированность управленческих компетенций.

На втором этапе оценивается эффективность работы за аттестационный период.

Завучи же проходят аттестацию только в один этап, без тестирования.

По результатам прохождения аттестации комиссия принимает решение о соответствии/несоответствии занимаемой должности и о присвоении одной из трех категорий. То есть в случае соответствия директору присваивается категория, в случае несоответствия он может быть уволен, - отметил глава МОН.

В зависимости от присвоенной категории директор или завуч будет получать ежемесячную доплату в размере 30%, 70%,100% от должностного оклада за категорию.

Кроме этого, так же, как и у учителей, ежегодно на 25% будет увеличиваться сам должностной оклад директора школы и его заместителей.

Все это должно позволить приблизить заработную плату руководства школ к уровню средней заработной платы учителей, хотя и этого еще недостаточно для того, чтобы на данную должность приходили самые сильные педагоги. В системе оплаты труда руководителей не было стимулирующих факторов. Эффективный или неэффективный руководитель – заработная плата была одинаковой. Кроме того, директор школы, где обучаются 80 детей, и директор школы, где обучаются 1200 детей, также получают одинаковую оплату. Сейчас мы вводим аттестацию и доплаты за эффективность работы, также в планах введение дифференциации должностного оклада в зависимости от проектной мощности школы, - пояснил министр.

По его словам, МОН и дальше будет прилагать усилия и предпринимать меры для того, чтобы самые сильные педагоги руководили школами, а также создавались другие условия для их эффективной работы.

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