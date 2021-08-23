Скончался генерал КНБ в отставке Сабет Жакипбеков

Большая потеря в рядах РОО "Совет генералов".

В рядах РОО "Совет генералов" произошла большая потеря: ушел из жизни генерал-майор в отставке Сабет Жакипбеков, сообщает zakon.kz.

Сабет Жакипбеков родился в 1936 году в Актогайском районе Карагандинской области. После окончания в 1959 году Новосибирского электротехнического института связи был направлен на службу в КГБ Казахской ССР. Начал с должности старшего электромеханика связи, лейтенанта по званию и дошел до начальника Главного управления-начальника войск правительственной связи КНБ РК, заместителя начальника Службы охраны Президента РК - директора Агентства правительственной связи.

В период службы в центральном аппарате КГБ СССР Сабет Жакипбеков имел большой авторитет у коллег. В области организации правительственной и специальной связи он считался одним из самых подготовленных и компетентных руководителей. Только в двух союзных республиках были введены генеральские должности начальникам управлений правительственной связи - в Украине и Казахстане. После развала СССР Сабет Жакипбеков был избран председателем Координационного совета государств-участников СНГ по вопросам правительственной и шифрованной связи.

После выхода в 1997 году в отставку Жакипбеков продолжал трудиться, возглавляя компанию "Нурсат" и участвуя в создании независимой национальной сети спутниковой связи. Будучи на пенсии, он в течение пяти лет (2009-2014 годы) возглавлял Совет ветеранов КНБ РК.

Сабет Жакипбеков награжден орденом "Знак Почета", многими медалями и нагрудными знаками, у него четыре почетных звания: "Почетный сотрудник госбезопасности", "Почетный сотрудник Федерального агентства правительственной связи при президенте РФ", "Почетный связист" и "Почетный сотрудник КНБ РК".

"Совет генералов" Казахстана и ветераны КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким Сабета Жакипбекова и разделяют горечь невосполнимой утраты.

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