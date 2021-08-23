Какие дни отдыха перенесут в 2022 году

Подготовлено постановление Правительства РК "О переносе дней отдыха в 2022 году", сообщает zakon.kz.

с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года, с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года, - говорится в документе.