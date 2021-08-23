Какие дни отдыха перенесут в 2022 году

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Дни отдыха планируется перенести в двух случаях.
Подготовлено постановление Правительства РК "О переносе дней отдыха в 2022 году", сообщает zakon.kz.
Перенести дни отдыха:
с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года, с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года, - говорится в документе.
Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" до 7 сентября.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!