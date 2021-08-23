Муж воткнул нож в спину жене в Атырау 

Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В Атырау муж воткнул нож в спину жене при ребенке, сообщает zakon.kz.

Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он неоднократно привлекался к административной ответственности.

12 апреля был составлен административный протокол по части 1 статьи 73 КоАП РК "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Дело было рассмотрено в административном суде. Однако в суде супруги примирились, дело было прекращено. 24 июля этого года женщина обратилась с заявлением по поводу угрозы со стороны мужа. По заявлению потерпевшей было зарегистрировано дело по статье 115 УК РК "Угроза". Данный гражданин за оскорбление чести и достоинства супруги судом был арестован на трое суток, - сообщили "Мой город" в полиции.

Зарегистрированное уголовное дело по статье 115 УК РК будет направлено в суд

В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что 30-летняя женщина поступила в больницу вечером 22 августа с проникающей колото-резаной раной грудной клетки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!