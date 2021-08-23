Озвучены критерии отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

Срок пребывания в президентском резерве составляет 3 года.

В Алматы состоялся брифинг, посвященный отбору в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщает zakon.kz.

1 сентября стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Цель – выявить и привлечь на государственную службу молодые таланты. К участию в конкурсе допускаются граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет. Новым требованием, предъявляемым к кандидатам, является владение государственным языком не ниже среднего уровня (В1) в соответствии с Национальными стандартами, - уточнил директор департамента госуслуг Агентства по делам госслужбы РК Ильдар Уйсумбаев.

Кроме того, спикером были озвучены основные последовательные этапы, которые предстоит пройти кандидатам для зачисления в резерв, в том числе:

1) оценку способностей работать со сложной числовой и текстовой информацией;

2) решение ситуационных задач;

3) оценку компетенций;

4) собеседование в Экспертной комиссии;

5) заседание Национальной комиссии по молодежной кадровой политике при Президенте Республики Казахстан.

Кроме того, назначение резервиста на вакантную должность будет осуществляться во внеконкурсном порядке с учетом набора компетенций и по рекомендации Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву.

Назначение из Президентского резерва предусматривается на политические госдолжности, административные государственные должности корпуса "А" и руководящие должности корпуса "Б". Прием документов пройдет в онлайн режиме на специально разработанной цифровой платформе pkrezerv.gov.kz. Срок пребывания в резерве будет составлять 3 года.

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