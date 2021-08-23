Концепцию развития местного самоуправления до 2025 года утвердили в Казахстане

Концепция будет реализовываться по утвержденному главой государства Плану действий.

Указом Президента РК от 18 августа 2021 года утверждена Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года, сообщает zakon.kz.

Как следует из документа, развитие местного самоуправления и деятельность его органов в Республике Казахстан основываются на следующих принципах:

обеспечение условий для участия граждан в процессе принятия решений по вопросам местного значения и осуществления контроля за их исполнением; учет мнения населения; выборность органов местного самоуправления; законность; прозрачность, открытость и подотчетность органов местного самоуправления перед местным населением; организационная, экономическая и финансовая самостоятельность органов местного самоуправления; взаимодействие органов местного самоуправления и государственного управления на основе разграничения функций и полномочий, сотрудничества и взаимной ответственности за развитие городских и сельских населенных пунктов страны; соблюдение общегосударственных интересов при решении вопросов местного значения; поддержка местного самоуправления со стороны государства.

Основные ожидаемые от реализации Концепции результаты:

принятие закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан" в 2023 году;

переизбрание в течение 2021 - 2025 годов посредством прямого голосования местных жителей 2,5 тысяч акимов сельских округов - со второго полугодия 2021 года и до первого полугодия 2025 года;

функционирование во всех сельских округах представительного органа - Кенеса - с 2024 года;

охват маслихатов всех уровней онлайн-трансляцией заседаний - в 2022 году;

введение прямых выборов акимов районов в областях - с 2024 года;

создание к 2025 году интернет-ресурсов органов местного самоуправления;

доведение инфраструктуры в 3,5 тысячах сельских населенных пунктах (опорных и спутниковых) до параметров региональных стандартов.

Концепция будет реализовываться по утвержденному главой государства Плану действий.

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