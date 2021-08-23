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Концепцию развития местного самоуправления до 2025 года утвердили в Казахстане

Фото: zakon.kz 23 августа 2021, 15:53

Концепция будет реализовываться по утвержденному главой государства Плану действий.

Указом Президента РК от 18 августа 2021 года утверждена Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года, сообщает zakon.kz.

Как следует из документа, развитие местного самоуправления и деятельность его органов в Республике Казахстан основываются на следующих принципах:

  1. обеспечение условий для участия граждан в процессе принятия решений по вопросам местного значения и осуществления контроля за их исполнением;
  2. учет мнения населения;
  3. выборность органов местного самоуправления;
  4. законность;
  5. прозрачность, открытость и подотчетность органов местного самоуправления перед местным населением;
  6. организационная, экономическая и финансовая самостоятельность органов местного самоуправления;
  7. взаимодействие органов местного самоуправления и государственного управления на основе разграничения функций и полномочий, сотрудничества и взаимной ответственности за развитие городских и сельских населенных пунктов страны;
  8. соблюдение общегосударственных интересов при решении вопросов местного значения;
  9. поддержка местного самоуправления со стороны государства.

Основные ожидаемые от реализации Концепции результаты:

  • принятие закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан" в 2023 году;
  • переизбрание в течение 2021 - 2025 годов посредством прямого голосования местных жителей 2,5 тысяч акимов сельских округов - со второго полугодия 2021 года и до первого полугодия 2025 года;
  • функционирование во всех сельских округах представительного органа - Кенеса - с 2024 года;
  • охват маслихатов всех уровней онлайн-трансляцией заседаний - в 2022 году;
  • введение прямых выборов акимов районов в областях - с 2024 года;
  • создание к 2025 году интернет-ресурсов органов местного самоуправления;
  • доведение инфраструктуры в 3,5 тысячах сельских населенных пунктах (опорных и спутниковых) до параметров региональных стандартов.

Концепция будет реализовываться по утвержденному главой государства Плану действий.

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