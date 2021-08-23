В Казахстане будут вести учет объектов исторического загрязнения

Информация об объектах исторического загрязнения и потенциально загрязненных местах является прямой или косвенной.

Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 16 августа 2021 года утверждены Правила выявления, оценки и учета объектов исторического загрязнения, в том числе ведение государственного реестра объектов исторического загрязнения, сообщает zakon.kz.

Историческим загрязнением признается накопленный экологический ущерб, причиненный водам и (или) землям, который возник в результате прежней деятельности, в том числе совокупности воздействий различных видов антропогенной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме.

Для проведения работ по выявлению и оценке объектов исторического загрязнения уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, местные исполнительные органы районов, городов привлекают организации, имеющие лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Для инвентаризации объектов исторического загрязнения используются следующие критерии:

объект исторического загрязнения не имеет собственника (бесхозяйный объект);

объект исторического загрязнения находится в государственной, коммунальной собственности;

объект исторического загрязнения расположен на территории (или к прилегающей территории) действующего субъекта хозяйственной деятельности, но конкретный виновник загрязнения не может быть установлен или не может быть привлечен к ответственности в связи со сроком давности пять лет нанесения загрязнения.

К типам объектов исторического загрязнения относятся:

территории и акватории или их отдельные участки, на которых выявлены исторические загрязнения; бесхозяйные объекты капитального строительства; территории, нарушенные в результате хозяйственной деятельности горнодобывающих, горно-перерабатывающих производств; территории, загрязненные нефтепродуктами; объекты исторического загрязнения обрабатывающей промышленности; места хранения (складирования), размещения устаревших пестицидов, удобрений; селитебные территории, загрязненные тяжелыми металлами, нефтепродуктами, стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), радиоактивными веществами и другими загрязняющими веществами; бесхозяйные места хранения или захоронения отходов производства и потребления (заброшенные полигоны, свалки, золоотвалы, шламонакопители и т.п.).

Как отмечается, информация об объектах исторического загрязнения и потенциально загрязненных местах является прямой или косвенной.

Прямую информацию о загрязненных и потенциально загрязненных объектов исторического загрязнения получают из следующих источников:

статистические и ведомственные отчеты, отчеты и материалы территориальных подразделений в области охраны окружающей среды, материалы, имеющиеся в распоряжении местных исполнительных органов районов, городов, исследования и материалы, выполненные научными институтами, а также другими учреждениями;

карты и космические снимки;

разрешение на строительство, строительная проектная документация;

решения местных исполнительных органов районов, городов, документы планирования территориального развития;

материалы проведенных обследований территорий и акваторий;

материалы, полученные в ходе посещения объекта.

Косвенную информацию получают из публикаций, а также обращений населения, общественности посредством интернет-портала и социальных сетей. Достоверность информации, получаемой об объекте исторического загрязнения косвенным методом проверяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и местными исполнительными органами районов, городов.

Найденные на картах объекты делятся на следующие группы:

исторические объекты, относящиеся к загрязненной территории (в том числе бывшие заводы, испытательные полигоны, станции, склады и др.);

объекты, которые могут способствовать распространению загрязнения (включая свалки, карьеры, шламонакопители, золоотвалы и др.).

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 19 августа 2021 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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