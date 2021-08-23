В Казахстане будут вести учет объектов исторического загрязнения

Приложение zakon.kz
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Информация об объектах исторического загрязнения и потенциально загрязненных местах является прямой или косвенной.
Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 16 августа 2021 года утверждены Правила выявления, оценки и учета объектов исторического загрязнения, в том числе ведение государственного реестра объектов исторического загрязнения, сообщает zakon.kz.
Историческим загрязнением признается накопленный экологический ущерб, причиненный водам и (или) землям, который возник в результате прежней деятельности, в том числе совокупности воздействий различных видов антропогенной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме.
Для проведения работ по выявлению и оценке объектов исторического загрязнения уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, местные исполнительные органы районов, городов привлекают организации, имеющие лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
Для инвентаризации объектов исторического загрязнения используются следующие критерии:
К типам объектов исторического загрязнения относятся:
Как отмечается, информация об объектах исторического загрязнения и потенциально загрязненных местах является прямой или косвенной.
Прямую информацию о загрязненных и потенциально загрязненных объектов исторического загрязнения получают из следующих источников:
Косвенную информацию получают из публикаций, а также обращений населения, общественности посредством интернет-портала и социальных сетей. Достоверность информации, получаемой об объекте исторического загрязнения косвенным методом проверяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и местными исполнительными органами районов, городов.
Найденные на картах объекты делятся на следующие группы:
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 19 августа 2021 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
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