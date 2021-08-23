Какая погода ожидает казахстанцев 24 августа 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 августа.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 августа, сообщает zakon.kz.

Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на северо-восточной и юго-восточной с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в горных районах юга и юго-востока град, - сообщили в ведомстве.

В Жамбылской области на северо-востоке, юге и юго-западе, в горных районах ожидаются гроза, град, при грозе ветер 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области днем ожидается гроза, в горных районах и на западе – усиление ветра 15-20 м/с, на западе с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, северо-западе области ожидается гроза, на западе, северо-западе области ветер 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Акмолинской, в горных районах Алматинской областей ожидается гроза, ветер при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза, на юге и западе области ветер 15-20 м/с.

На севере, востоке и центре Карагандинской области ожидается ветер 15-20 м/с. Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской, на побережье Мангистауской областей ожидается туман.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Алматинской, Карагандинской, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

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