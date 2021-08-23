Как получить жилье из государственного жилищного фонда

Это можно сделать через портал "электронного правительства".

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 13 августа 2021 года утверждены Правила по оказанию государственной услуги "Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде", сообщает zakon.kz.

Государственная услуга постановки на учет граждан, нуждающихся в жилье оказывается бесплатно местными исполнительными органами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, района, города областного значения, осуществляющих функции в сфере жилищных отношений.

Для получения государственной услуги необходимо направить через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz заявление установленной формы, а также документы:

военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающих государственные выборные должности предоставляют электронную копию справки с места работы;

в случаях, когда:

жилище, в котором проживает семья не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, дополнительно представляется электронная копия санитарно-эпидемиологического заключения, выданного территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере санэпидблагополучия населения по результатам экспертизы;

жилище, в котором проживает семья не отвечает установленным техническим требованиям, дополнительно представляется электронная копия технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей, дополнительно представляются копии технического паспорта и правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором он проживает;

в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным, дополнительно представляется копия документа, подтверждающую соответствующий вид заболевания.

В случае отсутствия данных в информационной системе:

граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающую принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, а также сведения о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи (за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, ветеранов ВОВ).

В случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последними представляются копии решения суда о признании их членами семьи заявителя.

Как отмечается, для постановки на учет граждан РК в городах республиканского значения, столице требуется постоянное проживание не менее 3-х лет.

По итогам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений:

решение в виде уведомление и sms - оповещение на мобильный телефон о постановке на учет с указанием порядкового номера очереди;

️либо мотивированный отказ.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2021 года.

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