Как получить жилье из государственного жилищного фонда

Приложение zakon.kz
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Это можно сделать через портал "электронного правительства".
Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 13 августа 2021 года утверждены Правила по оказанию государственной услуги "Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде", сообщает zakon.kz.
Государственная услуга постановки на учет граждан, нуждающихся в жилье оказывается бесплатно местными исполнительными органами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, района, города областного значения, осуществляющих функции в сфере жилищных отношений.
Для получения государственной услуги необходимо направить через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz заявление установленной формы, а также документы:
военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающих государственные выборные должности предоставляют электронную копию справки с места работы;
в случаях, когда:
В случае отсутствия данных в информационной системе:
граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающую принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, а также сведения о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи (за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, ветеранов ВОВ).
В случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последними представляются копии решения суда о признании их членами семьи заявителя.
Как отмечается, для постановки на учет граждан РК в городах республиканского значения, столице требуется постоянное проживание не менее 3-х лет.
По итогам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений:
Приказ вводится в действие с 31 августа 2021 года.
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