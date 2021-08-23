В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Прогноз погоды на 24 августа.

В трех областях Казахстана объявлено 24 августа штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области на западе, северо-западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северный, на западе, северо-западе области 15-20 м/с. Ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 38 градусов.

В Акмолинской области на юго-востоке ожидается гроза, ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!