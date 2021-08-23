В ЗКО детям из свыше 1,5 тысячи семей оказана благотворительная помощь к школе

Дети были очень рады подаркам и с удовольствием рассказали, как они ждут начала нового учебного года.

Депутат Уральского городского маслихата, руководитель ТОО "DSK Prioritet" Жанна Кенжина при поддержке Западно-Казахстанского областного филиала молодежного крыла партии Nur Otan "Jas Otan" помогла 10 детям из малообеспеченных семей подготовиться к школе.

В рамках партийного проекта "Бақытты отбасы" жасотановцы намерены охватить не менее 100 детей из многодетных и малообеспеченных семей, приняв участие в республиканской акции "Дорога в школу". На сегодняшний день по г.Уральск помогли 30 ребятам, которым подарили школьные принадлежности и рюкзаки, 10 из которых депутат лично поздравила с наступающим учебным годом, пожелав детям крепкого здоровья и успехов в учебе.

По ежегодной уже традиции молодежное крыло Jas Otan активно участвует в акции "Дорога в школу". Поддержку оказывают все депутаты, как в областном центре, так и в каждом районе области. Некоторые семьи напрямую обращаются за помощью в общественную приемную партии, других нуждающихся в поддержке детей мы определяем сами при помощи директоров школ, городского и районных отделов образования. Призываем всех неравнодушных граждан принять участие в благотворительной акции, помочь детям собраться в школу. Есть семьи, где по 3-4 ребенка идут в школу, большая нагрузка для родителей, – отметил председатель ЗКОФ МК Jas Otan Нургали Жолдаскалиев.

Дети были очень рады подаркам и с удовольствием рассказали, как они ждут начала нового учебного года, чтобы пойти в школу. Тем более, что своих учителей и одноклассников не видели уже больше года, так как в прошлом году занятия прошли онлайн и только ученикам начальной школы удалось закончить прошлый учебный год в стенах школ. Социальный педагог средней школы №24 г.Уральска Гульзат Утесинова рассказала, что все 10 школьников из многодетных и малообеспеченных семей, и поблагодарила за поддержку депутата.

Напомним, что для максимального охвата нуждающихся детей в области с 2019 года акция "Дорога в школу" для детей категорий, указанных в Постановлении Правительства РК от 25 января 2008 года, переведена на круглогодичный формат. Также, при поддержке ОФ "Ата мекенім" с 2020 года работает платформа "Дорога в школу" на портале www.atamekenim.kz, где нуждающиеся в поддержке родители могут оставить свои заявки.

В свою очередь, спонсоры и покровители могут реализовать свое намерение по оказанию помощи через этот портал, переведя деньги онлайн. Эта платформа, работая на регулярной основе, способствует формированию культуры оказания помощи новыми способами, обеспечивая ее открытость и прозрачность. Заявления родителей или опекунов сравниваются с данными из Национальной базы данных сферы образования, после чего оказывается точечная адресная помощь.

По информации областного управления образования, в этом году спонсорами оказана помощь на сумму свыше 11,6 миллиона тенге для 1 469 нуждающихся семей, где живут дети-школьники. Детям была закуплена школьная одежда, компьютеры, канцелярские принадлежности, продукты питания, топливо, лекарства, телефоны, выдана необходимая денежная помощь на оплату интернета.

Акция "Дорога в школу" будет продолжаться в течение года, чтобы помочь всем нуждающимся школьникам в каждом районе области.

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