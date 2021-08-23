Строительство жилья призвано решать социальные вопросы населения – мажилисмены

Берик Оспанов акцентировал внимание на важности строительства социального жилья.

Депутаты Мажилиса Берик Оспанов и Фахриддин Каратаев в Шымкенте на строительной площадке многоэтажных жилых комплексов в микрорайоне "Shymkent City" обсудили со строителями проблемные вопросы, сообщает zakon.kz.

Общая площадь реализуемого жилья составляет 29 622 кв.м, или свыше 400 квартир. В настоящее время доля финансирования объектов составила 75% - а это порядка 4,2 млрд тенге.

Продажу квартир планируется реализовать в рамках программ "Шаңырақ 5-10-20", 5-20-25 и "7-20-25".

При распределении жилья не стоит забывать и о социальном аспекте, так как строительство ведется в том числе и на средства из государственного бюджета, - отметил депутат Мажилиса Берик Оспанов.

Мажилисмен акцентировал внимание на важности строительства социального жилья для решения вопросов для малоимущих семей и социально-уязвимых слоев населения.

Депутат Фахриддин Каратаев выразил обеспокоенность по поводу удорожания строительных материалов, в том числе и отечественного производства, что привело к значительному росту цен на жилье.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!