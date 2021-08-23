Власти Алматы обратились к горожанам

Городские власти констатируют, что несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, нарушений меньше не становится. При посещении ТРЦ выявлены 269 жителей с "красным" статусом и 31 с "желтым". На рынках – 146 человек с "красным" и 12 с "желтым" статусами.

Заболеваемость коронавирусом в Алматы не снижается – в акимате просят горожан срочно вакцинироваться, сообщает zakon.kz.

К 22 августа в Алматы зарегистрировано 33,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала года зафиксировано 115 тысяч случаев заражения.

Как сообщили в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ в Алматы, на прошлой неделе регистрация КВИ возросла с 10,5 до 10,9 тысячи случаев. При этом отмечен рост удельного веса симптомных больных, который за последнюю неделю составил 94,2%.

На сегодняшний день в ковидных стационарах находятся 6602 человека, из них 182 ребенка. Порядка 300 пациентов находятся в крайне тяжелой форме, еще 464 - в реанимациях, 2511 - в тяжелой форме переносят инфекцию. пресс-служба акимата города Алматы

Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди активных групп населения в возрасте 20-39 лет - 33,5%, 40-59 лет - 25,2%, 60 лет и старше - 23,1%. Остальные 18% - дети и подростки.

Среди факторов, влияющих на заражаемость коронавирусом, остаются контакты с родственниками, друзьями и по месту работы. На сегодня в пятерку основных мест Алматы по заражаемости КВИ входят объекты торговли - 32%, контакты в семьях - 16%, общественный транспорт - 17,1%, рынки - 13%. пресс-служба акимата города Алматы

Городские власти констатируют, что несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, нарушений меньше не становится. Некоторые жители Алматы, игнорируя все требования, устраивают различные торжества и проводят массовые мероприятия. Тем самым горожане подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье близких.

Особое внимание необходимо уделить самоизоляции больных, находящихся на амбулаторном лечении. 143 030 зараженных находятся под наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра. 13 769 из них - в состоянии легкой и средней степени тяжести, 534 - бессимптомные. При этом 8735 больных - взрослое население, старше 60 лет - 2952 человека, 2616 - дети. пресс-служба акимата города Алматы

По проекту Ashyq продолжается выявление больных, посещающих места массового скопления. С 6 по 11 августа в результате сканирования при входе на объекты предпринимательства, работающие по проекту Ashyq, подтвержден "красный" статус у 1335 жителей, "желтый" - у 100.

В частности, при посещении торгово-развлекательных центров выявлены 269 жителей с "красным" статусом и 31 - с "желтым". На рынках - 146 человек с "красным" и 12 - с "желтым" статусами. На объектах общественного питания выявлены 293 посетителя с "красным" и 22 - с "желтым" статусами.

С 6 по 20 августа 156 физических лиц с "красным" статусом оштрафованы на 30 МРП за нарушение режима самоизоляции. Всего с 27 апреля по 20 августа по городу Алматы 543 физических лица с "красным" статусом оштрафованы на 30 МРП за нарушение режима самоизоляции. пресс-служба акимата города Алматы

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