Сестра британской королевы пешком пересечет казахстанскую пустыню

Рози уже находится в Казахстане и начинает экспедицию в Аралкум.

Двоюродная сестра английской королевы Елизаветы II Рози Стэнсер - известная в Британии исследовательница. Она намерена преодолеть пешком пустыню Аралкум в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом опубликовало Посольство Великобритании в Казахстане.

В 2004 году Стэнсер прошла на лыжах в одиночку и без пополнения запасов на Южный полюс в экспедиции, таща за собой сани весом вдвое больше ее самой 1100 километров.

Рози уже находится в Казахстане и начинает экспедицию в Аралкум - самую молодую пустыню, сформировавшуюся на фоне высыхающего Аральского моря.

Рози Стэнсер и ее подруга Пом, тоже полярная исследовательница, пройдут более 600 км, изучат местность, а также позитивное влияние Кокаральской плотины. пресс-служба Посольства Великобритании в Казахстане

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!