За три дня 44 заведения Нур-Султана нарушили режим карантина

Все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме, ежедневно выявляя десятки нарушений карантина объектами предпринимательства города, сообщает zakon.kz.

Только за прошедшие три дня в список нарушителей попали 44 заведения, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

За прошедшие сутки, 22 августа, мониторинговые группы выявили несоблюдение карантина на 5 объектах предпринимательства города.

Так, в Есильском районе установленный режим работы нарушили бар "Панаехали" и лаундж-бар "Мята".

В список нарушителей в районе Сарыарка попали караоке-бар Brio и клуб "Стамбул". Также карантинные меры игнорировали в караоке-баре Mafia, расположенном в районе Байконыр.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера. Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Чтобы не допустить дальнейшего роста распространения COVID-19, гостям и жителям города, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все саннормы и ограничительные меры. пресс-служба акимата города Нур-Султана

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