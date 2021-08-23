В Акмолинской области назначен аким города Косшы

Им стал Гайдар Касенов, уроженец Атбасарского района Акмолинской области.

Сегодня, 23 августа, распоряжением акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева назначен аким города Косшы, сообщает zakon.kz.

Им стал Гайдар Касенов, уроженец Атбасарского района Акмолинской области.

Окончил Аграрный университет им. С. Сейфуллина, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Международную Академию Бизнеса. Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1998 году главным специалистом аппарата акима района "Алматы" города Астаны. С 2001 по 2006 год работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2006-2008 годах занимал должности заместителя акима, затем акима района "Алматы" города Астаны.

В 2008-2015 годах работал вице-президентом по корпоративному развитию АО "Қазтеміртранс".

До назначения работал акимом Шортандинского района Акмолинской области.

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