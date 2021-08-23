Неонатолог объяснила, как коронавирус у беременных влияет на здоровье младенцев

Пока нет доказательств, что дети могут болеть коронавирусом внутриутробно, но некоторые рождаются с антителами.

Врачи выяснили, как влияет COVID-19, перенесенный матерью во время беременности, на здоровье новорожденных, сообщает zakon.kz.

Перенесенный во время беременности COVID несет риски для ребенка. Если мама перенесла болезнь в последнем триместре, то увеличивается риск преждевременных родов со всеми последствиями для ребенка, а в первом триместре растет вероятность аномалий развития детей, рассказала неонатолог НИИ ОММ Светлана Бычкова в интервью E1.ru.

Но добавила, что чаще беременные переносят коронавирусную инфекцию в легкой или средней форме, и нет данных о том, что во всех случаях это приводит к плохим исходам для новорожденных.

По словам Бычковой, пока нет доказательств, что дети могут болеть коронавирусом внутриутробно, но некоторые рождаются с антителами.

Обследовав женщин и их детей, мы выявили, что у матерей, перенесших COVID-19, чаще развивался гестационный сахарный диабет, а у новорожденных, как следствие, наблюдались нестабильность сахаров, отеки, дыхательные нарушения. То есть, можно сделать вывод о влиянии перенесенной коронавирусной инфекции на эндокринный статус как матери, так и новорожденного ребенка. неонатолог НИИ ОММ Светлана Бычкова

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