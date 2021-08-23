Экс-министр связи Афганистана стал курьером в Германии

Сегодня он зарабатывает себе на жизнь тем, что развозит еду и напитки в службе доставки Lieferando.

Эмигрировавший в Германию бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат устроился на работу курьером в Лейпциге, сообщает zakon.kz.

Бывший чиновник уехал из Афганистана в конце 2020 года. Экс-министр рассказал, что начал искать работу, когда у него закончились сбережения, пишет Leipziger Volkszeitung.

Сегодня экс-министр зарабатывает себе на жизнь тем, что развозит еду и напитки в службе доставки Lieferando. Впрочем, по словам Садаата, он мечтает однажды устроиться в Telekom (германская телекоммуникационная компания, крупнейшая в Европе и третья в мире).

С 2018 года Саадат входил в состав кабмина при бывшем президенте Афганистана Ашрафе Гани. Саадат отвечал за расширение сети мобильной связи для сельского населения. В прошлом году правительство Гани вынудило его покинуть пост после того, как Саадат отказался передавать финансирование ведомства, которое он возглавлял, в пользу госстратегии для борьбы с движением "Талибан". В итоге бывший министр переехал в Германию, где начал новую жизнь.

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