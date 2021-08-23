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"Сарыарка" одолела "Темиртау" в рамках Кубка Казахстана

Фото: saryarka-hc.kz 23 августа 2021, 21:50

Итог игры - 2:1.

В матче в рамках Кубка Казахстана карагандинская "Сарыарка" обыграла "Темиртау", сообщает zakon.kz.

Матч прошел на Караганды Арене. Итог игры - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — 16:03 Кошелев (Нероев, Королинский). В равенстве 1:1 — 28:01 Кожевников (Молодцов). В равенстве 2:1 — 50:12 Данияр (Молодцов, Кулиев). В большинстве Вратари: Каратаев — Селиверстов.

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