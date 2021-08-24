Организаторам "концлагеря для собак" в Алматинской области грозит штраф

В природоохранной полиции говорят, что нарушений для заведения уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными" не обнаружили.

Природоохранная полиция выявила организаторов "черной" передержки животных в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

На двоих из них составлен административный протокол. Ранее журналисты Первого канала "Евразия" рассказали о том, что в поселке Али псевдоволонтеры за деньги брали животных на передержку или обещали пристроить, но вместо этого вывозили питомцев за город и оставляли выживать без еды и воды под палящим солнцем.

После огласки на место выехали представители ветеринарной службы Алматы и природоохранная полиция. В так называемом приюте обнаружили 90 животных, многие из них больны. Нашли и десятки захоронений.

Сотрудники отдела ветеринарии управления, ветеринарные врачи городской ветслужбы выехали в поселок Али, чтобы проверить, были ли среди данных собак те, которые были выданы из отлова. По результатам проверки были выявлены 24 собаки, владельцы, которым были выданы эти животные., и.о. руководителя отдела ветеринарии управления предпринимательства и иинвестиций города Айгерим Жаксылык

Однако организаторам "черной" передержки грозит лишь адмштраф - около 9 000 тенге. В природоохранной полиции говорят, что нарушений для заведения уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными" не обнаружили. Сейчас ветеринары и зоозащитники занимаются лечением четвероногих. В ближайшее время их распределят по приютам города и области.

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