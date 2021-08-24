В Алматы от КВИ скончалась известный адвокат Елена Ребенчук

Сильнейшая личность, выдающийся адвокат и добрейший человек.

В Алматы от коронавирусной инфекции скончалась известный адвокат Елена Ребенчук, передает zakon.kz.

О печальной вести сообщил на своей странице в Facebook адвокат Руслан Кожахмет.

С большим прискорбием воспринял известие о кончине адвоката АГКА, бывшей ЮК 14 Ребенчук Елены Дмитриевны. Последние три года осуществлял защиту с ней по уголовному делу RBK bank. Дело по защите не закончилось и продолжается, но ее усилия и вклад не должны быть забыты. Я был восхищен ее работоспособностью и энергичностью в ее возрасте, - написал Кожахмет.

Елена Ребенчук была одним из первых адвокатов, участвовавших в Конституционном Совете РК по вопросу соответствия Конституции отдельных норм закона о нотариате РК в 2005 г.

С первых дней пандемии коронавируса Елена Дмитриевна принимала все меры предосторожности наряду с ее супругом и сейчас просто не могу себе представить, как же она заразилась этим коварным вирусом. Сильнейшая личность, выдающийся адвокат и добрейший человек. Выражаю близким и друзьям Елены Дмитриевны глубокое соболезнование, - написал Руслан Кожахмет.

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