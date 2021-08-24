Математики определили лучший метод наращивания мышечной массы

Они отметили, что, исходя из физиологии для каждого можно определить оптимальную комбинацию упражнений.

Кембриджские ученые создали математическую модель для оптимального набора мышечной массы, передает zakon.kz.

Исследователи выяснили, что сигнальный путь клетки, который ведет к синтезу новых мышечных белков, активирует интегрированная со временем нагрузка. Математики отметили, что все люди обладают разной физиологией, исходя из которой для каждого можно определить оптимальную комбинацию упражнений и время тренировок. Созданная индивидуальная программа будет, как отмечается, лучшим способом для наращивания мышечной массы, - пишет ren.tv.

Так, если человек не наблюдает эффекта занятий, при недостаточном уровне нагрузки нужно многократно увеличивать время упражнений. При избыточной нагрузке, наоборот, может появиться мышечная дисфункция. Она возникает из-за того, что в течение очень короткого промежутка времени тело находится в максимальном напряжении.

Предложенная экспертами модель построена при помощи методов теоретической биофизики. Она показывает, какое усилие может приложить человек для роста мышечной ткани и сколько ему нужно времени для занятий спортом.

В построении системы помогло изучение механизмов механочувствительности - способности клеток воспринимать механические сигналы в окружающей их среде.

В дальнейшем ученые собираются разработать приложение, при помощи которого пользователи получат возможность разрабатывать индивидуальные планы тренировок.

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