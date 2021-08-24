5631 человек заболел коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 748 851 случай.

За сутки в Казахстане зарегистрировали 5631 человек, заболевших коронавирусом. Согласно статистике, в стране заметно снизилось число новых случаев КВИ. Так, в ВКО цифра уменьшилась вдвое, в столице - на 250 человек, в Алматы - на 100, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

в городе Нур-Султан - 422,

в городе Алматы - 1505,

в городе Шымкент - 147,

в Акмолинской области - 274,

в Актюбинской области - 166,

в Алматинской области - 394,

в Атырауской области - 302,

в ВКО - 173,

в Жамбылской области - 225,

в ЗКО - 58,

в Карагандинской области - 860,

в Костанайской области - 272,

в Кызылординской области - 97,

в Мангистауской области - 242,

в Павлодарской области - 312,

в СКО - 131,

в Туркестанской области - 51.

Всего в стране подтвержден 748 851 случай.

7184 человека выздоровели от COVID-19

в городе Нур-Султан - 628,

в городе Алматы - 1390,

в городе Шымкент - 891,

в Акмолинской области - 263,

в Актюбинской области - 336,

в Алматинской области - 308,

в Атырауской области - 544,

в ВКО - 70,

в Жамбылской области - 220,

в ЗКО - 54,

в Карагандинской области - 1126,

в Костанайской области - 149,

в Кызылординской области - 203,

в Мангистауской области - 223,

в Павлодарской области - 419,

в СКО - 137,

в Туркестанской области - 223.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 623 000 человек.

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