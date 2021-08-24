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5631 человек заболел коронавирусом в Казахстане

Фото: pixabay.com 24 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 748 851 случай.

За сутки в Казахстане зарегистрировали 5631 человек, заболевших коронавирусом. Согласно статистике, в стране заметно снизилось число новых случаев КВИ. Так, в ВКО цифра уменьшилась вдвое, в столице - на 250 человек, в Алматы - на 100, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано:

  • в городе Нур-Султан - 422,
  • в городе Алматы - 1505,
  • в городе Шымкент - 147,
  • в Акмолинской области - 274,
  • в Актюбинской области - 166,
  • в Алматинской области - 394,
  • в Атырауской области - 302,
  • в ВКО - 173,
  • в Жамбылской области - 225,
  • в ЗКО - 58,
  • в Карагандинской области - 860,
  • в Костанайской области - 272,
  • в Кызылординской области - 97,
  • в Мангистауской области - 242,
  • в Павлодарской области - 312,
  • в СКО - 131,
  • в Туркестанской области - 51.

Всего в стране подтвержден 748 851 случай.

7184 человека выздоровели от COVID-19

  • в городе Нур-Султан - 628,
  • в городе Алматы - 1390,
  • в городе Шымкент - 891,
  • в Акмолинской области - 263,
  • в Актюбинской области - 336,
  • в Алматинской области - 308,
  • в Атырауской области - 544,
  • в ВКО - 70,
  • в Жамбылской области - 220,
  • в ЗКО - 54,
  • в Карагандинской области - 1126,
  • в Костанайской области - 149,
  • в Кызылординской области - 203,
  • в Мангистауской области - 223,
  • в Павлодарской области - 419,
  • в СКО - 137,
  • в Туркестанской области - 223.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 623 000 человек.

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