5631 человек заболел коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 748 851 случай.
За сутки в Казахстане зарегистрировали 5631 человек, заболевших коронавирусом. Согласно статистике, в стране заметно снизилось число новых случаев КВИ. Так, в ВКО цифра уменьшилась вдвое, в столице - на 250 человек, в Алматы - на 100, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано:
- в городе Нур-Султан - 422,
- в городе Алматы - 1505,
- в городе Шымкент - 147,
- в Акмолинской области - 274,
- в Актюбинской области - 166,
- в Алматинской области - 394,
- в Атырауской области - 302,
- в ВКО - 173,
- в Жамбылской области - 225,
- в ЗКО - 58,
- в Карагандинской области - 860,
- в Костанайской области - 272,
- в Кызылординской области - 97,
- в Мангистауской области - 242,
- в Павлодарской области - 312,
- в СКО - 131,
- в Туркестанской области - 51.
Всего в стране подтвержден 748 851 случай.
7184 человека выздоровели от COVID-19
- в городе Нур-Султан - 628,
- в городе Алматы - 1390,
- в городе Шымкент - 891,
- в Акмолинской области - 263,
- в Актюбинской области - 336,
- в Алматинской области - 308,
- в Атырауской области - 544,
- в ВКО - 70,
- в Жамбылской области - 220,
- в ЗКО - 54,
- в Карагандинской области - 1126,
- в Костанайской области - 149,
- в Кызылординской области - 203,
- в Мангистауской области - 223,
- в Павлодарской области - 419,
- в СКО - 137,
- в Туркестанской области - 223.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 623 000 человек.
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