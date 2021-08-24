Черногория ужесточила правила въезда для туристов

Ранее граждане многих стран могли приезжать в Черногорию без всяких справок, тестов и прочих ограничений.

Черногория из-за ухудшения эпидситуации в стране ужесточила правила въезда для иностранных граждан, передает zakon.kz.

С 24 августа всем иностранцам, в том числе и россиянам, необходимо предъявить один из документов: отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа), сертификат о прививке ("Спутник V" подходит) или справку о перенесенном заболевании (должно пройти не менее 14 дней с момента выздоровления). При отсутствии документа прибывшего направят на двухнедельный карантин, - передает "Российская газета".

Ранее граждане многих стран могли приезжать в Черногорию без всяких справок, тестов и прочих ограничений. В результате число иностранных туристов этим летом почти достигло уровня рекордного 2019 года.

В то же время количество инфицированных на 100 тыс. населения сейчас самое высокое в Европе. Кривая заражения COVID-19 поползла вверх со второй половины июля. А 22 августа за сутки выявили более 600 человек с коронавирусом.

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