Для бизнеса рассмотрят послабления карантина в выходные дни

Такое поручение дал Аскар Мамин.

В регионах, где ситуация с коронавирусом стабилизируется, будут рассмотрены послабления ограничительных мер для предпринимателей в выходные дни. Такое поручение дал на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент zakon.kz.

Занятость инфекционных коек составляет 49%, реанимационных - 46%. Всего вакцинировано почти 6,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 5 млн человек, - сказал Мамин.

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При этом он подчеркнул, что кампанию по вакцинации необходимо усиливать.

Поручаю МВК в регионах со стабилизирующейся ситуацией рассмотреть послабления ограничительных мер в выходные дни для субъектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, - заключил глава кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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