Врачи рассказали о действиях после контакта с больным COVID-19

Риск заразиться коронавирусом зависит от близости контакта.

Терапевт описал порядок действий в случае контакта с зараженным коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал в интервью радио Sputnik.

Специалист пояснил, что риск заразиться коронавирусом зависит от близости контакта: тесное общение без средств защиты или контакт с больным COVID-19 на расстоянии при наличии маски. Таким образом, чем ближе был контакт, тем выше вероятность передачи вируса.

То есть, соответственно, мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии от полутора до четырех метров. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы. Алексей Водовозов о контакте с инфицированными COVID-19

При этом он отметил, что это не предполагает стопроцентной вероятности заражения.

Врач посоветовал: в случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть "не надо бежать делать ПЦР".

Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован, соответственно, с его контактами тоже могут связаться, – напомнил Водовозов.

При этом он напомнил, что коронавирус не настолько заразен, как, например, корь.

Водовозов уточнил, что сейчас основным превалирующим вариантом коронавируса является "дельта-штамм", у которого инкубационный период короче. Поэтому, в случае заражения COVID-19, симптомы проявятся довольно быстро – от 2,5 до 5 дней. В случае контакта с инфицированным, необходимо внимательно следить за самочувствием.

Просто наблюдайте за своим состоянием — повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для COVID-19, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и "дельта-штамм ". Алексей Водовозов

Врач заключил, что при появлении симптомов, следует вызвать врача, которому, помимо прочего, нужно сообщить о контакте с носителем коронавирусной инфекции.

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