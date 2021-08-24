Каждому пенсионеру по 59 тысяч тенге - новый фейк гуляет в Казнете

Слухи о выплате 59 000 тенге каждому пенсионеру в Казахстане оказались фейком

В Казнете распространяется информация о том, что каждому пенсионеру выплатят 59 тыс. тенге. Якобы такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев. Это фейк, передает zakon.kz.

Stop Fake пишет, что информацию опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества, — прокомментировали в ведомстве.

В Минтруда просят граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

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