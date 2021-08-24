Ход подготовки к переписи населения рассмотрели в правительстве

Глава правительства положительно отметил работу ряда регионов.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход подготовки к национальной переписи населения, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов, акимы Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, г. Шымкент — Мурат Айтенов, сообщает primeminister.kz.

Глава Правительства положительно отметил работу акиматов городов Алматы и Нур-Султана, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей по подготовке к переписи населения.

При этом он указал на недостаточность темпов соответствующей работы акиматов Мангистауской, Актюбинской областей и г. Шымкент.

Премьер-министр поручил в короткий срок обеспечить трудоустройство необходимого для проведения переписи населения числа работников с обязательной вакцинацией.

Акиматам, министерствам внутренних дел, здравоохранения, Бюро национальной статистики поручено проработать все организационные вопросы проведения переписи населения.

Министерству информации и общественного развития совместно с Бюро национальной статистики и акиматами дано поручение усилить разъяснительную работу среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи.

Это мероприятие имеет большое социально-экономическое значение. По результатам переписи будет получен широкий круг показателей, которые являются наиболее точными данными и основой для анализа ситуации в стране, прогнозирования и принятия соответствующих решений. Поэтому крайне важно участие в переписи каждого гражданина нашей страны, — сказал Аскар Мамин.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября по 30 октября 2021 года планируется проведение переписи населения. Для автоматизации процесса переписи будут применены цифровые технологии с полным отказом от бумажных носителей.

Перепись будет проводиться двумя способами: посредством интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz в течение 45 дней, и традиционный сплошной опрос интервьюерами с использованием электронных планшетов.

Дополнительно будет предоставлена возможность прохождения переписи через отечественное мобильное приложение Aitu Messenger. Респонденты могут пройти перепись в специально организованных инструкторских участках, которые будут расположены в ЦОНах, акиматах, почтовых отделениях, школах и торговых центрах. На время проведения переписи будет трудоустроено 32 тыс. человек.

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