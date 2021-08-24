Что изменится в правилах предоставления отсрочки и освобождения от службы в армии

Приложение zakon.kz
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В общей сложности на оказание госуслуги отводится 10 дней.
Министерство обороны РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила оказания государственной услуги "Предоставление отсрочки от призыва" и Правила оказания государственной услуги "Освобождение граждан от призыва на воинскую службу", сообщает zakon.kz.
Так, для предоставления отсрочки от призыва услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передачу для исполнения председателю призывной комиссии.
Председатель призывной комиссии рассматривает заявление о предоставлении отсрочки с приложенными электронными копиями документов в течение одного рабочего дня и направляет на рассмотрение членам комиссии.
Члены комиссии также в течение одного рабочего дня рассматривают заявление и согласовывают решение о предоставлении отсрочки от призыва либо отказывают в оказании государственной услуги.
Председатель призывной комиссии в течение одного рабочего дня рассматривает результаты согласования членов комиссии и выносит заключение о предоставлении отсрочки от призыва в форме электронного документа, либо уведомление об отказе в форме электронного документа.
При представлении заявителем неполного пакета документов или отсутствии сведений, необходимых для оказания госуслуги, заявителю направляют уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов.
Срок приведения в соответствие указанных в уведомлении документов составляет один рабочий день со дня получения уведомления заявителем.
При вынесении решения об отказе в оказании госуслуги заявителя в течение одного рабочего дня уведомляют о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности выразить свою позицию по предварительному решению.
Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее трех рабочих дней со дня уведомления.
В общей сложности на оказание госуслуги отводится 10 дней.
При освобождении граждан от призыва на воинскую службу применяется аналогичный алгоритм.
Перечень документов, необходимых для оказания госуслуги:
1. Гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории РК вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи:
2. Гражданам, имеющим на своем иждивении ребенка (детей), воспитываемого без матери:
3. Гражданам, имеющим на своем иждивении лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы:
4. Гражданам, состоящим в браке и имеющим одного и более детей:
5. Гражданам, получающим образование, на период обучения:
6. Гражданам по состоянию здоровья:
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен до 7 сентября.
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