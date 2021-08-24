Республиканский бюджет - 2022: на что потратят деньги

На что потратят бюджетные деньги в 2022 года.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал о расходах республиканского бюджета в 2022 году, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, доходы республиканского бюджета в 2022 году составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.

В 2022 году планируется обеспечить рост экономики до 3,9%. Номинальный ВВП вырастет с 87,1 трлн тг в 2022 году до 119,9 трлн тг в 2026 году.

Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением с 3,3% к ВВП в 2022 году до 2,5% к ВВП в 2024 году. При этом ненефтяной дефицит за указанный период снизится с 8,1% к ВВП до 6,3% к ВВП.

Так, в 2022 году расходы бюджета составят 15,9 трлн тенге с увеличением от плана текущего года на 577 млрд тенге.

Основными направлениями расходов бюджета станут обеспечение качественного и устойчивого развития реального сектора экономики, предпринимательства, социальной инфраструктуры, в том числе систем здравоохранения и образования, сфер культуры и спорта, а также безопасности и правопорядка, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Социальная направленность бюджета будет сохранена. В структуре расходов доля социального сектора составляет 50%. Так, в 2022 году на эту сферу запланировано 8 трлн тенге с ростом на 515 млрд тенге по отношению к бюджету текущего года, - сообщил глава Минфина на заседании правительства.

Он отметил, что рост расходов связан с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий, а также увеличением заработной платы педагогов и врачей.

На поддержку развития реального сектора экономики на 2022 год предусмотрено порядка 2 трлн тенге. В рамках этих средств будет продолжена реализация госпрограмм "Нұрлы Жол", "Нұрлы Жер", индустриально-инновационного развития, развитие агропромышленного комплекса, "Дорожной карты бизнеса - 2025", - добавил Жамаубаев.

Регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 4,5 трлн тенге, это 28,3% от общих расходов бюджета. Из них в виде целевых трансфертов предусмотрено 1,8 трлн тенге, на развитие - 630 млрд тенге.

Целевой коридор годовой инфляции в 2022 году составит 4-6% с последующим снижением до 3-4% в 2026 году.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!