Прибывшие из Афганистана казахстанцы и сотрудники ООН находятся на карантине - санврачи

Среди них зараженных коронавирусом не выявили.

В Департаменте санэпидконтроля Алматы рассказали, что прибывшие из Афганистана казахстанцы и сотрудники ООН находятся на карантине, передает zakon.kz.

Сообщается, что 19 августа из Кабула в Алматы прибыло два рейса. В первом самолете было 27 граждан Казахстана (из них 6 детей ) и 15 граждан Кыргызстана. Кыргызстанцы сразу же выехали из аэропорта на родину, а казахстанцев поселили в отель Shera Inn.

Вторым рейсом прибыли 135 членов дипломатической миссии ООН. Среди них не было граждан Афганистана. Они были поселены в отель Rixos.

22 августа из Кабула в Алматы прибыли 108 человек, которые работают в ООН. Их поселили в гостинице "Интерконтиненталь".

Все прибывшие сдали ПЦР-тесты и обследованы на COVID-19. Отмечается, что положительных результатов не было выявлено.

19 августа в Алматы прибыл первый самолет из Афганистана с сотрудниками Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН. В МИД сообщили, что прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН. В Казахстане офисы UNAMA и другие ООНовские агентства будут располагаться временно, предварительно, полгода. Все расходы на проживание сотрудников и аренду офисных помещений будут полностью финансироваться из бюджета ООН.

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