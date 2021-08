Рассчитана вероятность гибели всех людей на Земле от пандемии

Ученые определили вероятности глобальных вспышек болезней.

Ученые Университета Падуи в Италии рассчитали вероятность новых эпидемий на основе анализа вспышек заболеваний со смертельным исходом за последние 400 лет, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Установлено, что вероятность пандемии, схожей с последствиями COVID-19, составляет около двух процентов в любой год. Это означает, что вероятность возникновения пандемии для человека, родившегося в 2000 году, к настоящему времени составляет около 38 процентов, и эта вероятность только растет. То есть аналогичная пандемия может произойти в течение следующих 59 лет.

В исследованиях были использованы новые статистические методы для измерения масштаба и частоты вспышек заболеваний, в отношении которых не было проведено немедленных мер по предотвращению распространения. Результаты анализа, охватывающего ряд патогенов, включая чуму, оспу, холеру, сыпной тиф и новые вирусы гриппа, продемонстрировали значительные различия в скорости возникновения пандемий в прошлом. Ученые также определили закономерности, которые позволили им описать вероятность повторения событий аналогичного масштаба.

В случае самой смертоносной пандемии в современной истории – испанского гриппа, унесшего жизни более 30 миллионов человек в период с 1918-го по 1920 год, – вероятность возникновения пандемии аналогичного масштаба колебалась от 0,3 до 1,9 процента в год в течение определенного периода времени. Иными словами, пандемия такого масштаба может повториться в течение следующих 400 лет. Однако вероятность вспышек новых заболеваний, таких как COVID-19, вероятно, вырастет в три раза в следующие несколько десятилетий.

Кроме того, ученые рассчитали вероятность пандемии, способной уничтожить всех людей на Земле, и обнаружили, что она статистически вероятна в течение следующих 12 тысяч лет.

Специалисты подчеркивают, что статистическая вероятность не подразумевает 59-летнюю отсрочку пандемии, подобной COVID-19, или 300-летнюю отсрочку пандемии испанского гриппа. Такие события равновероятны в любой год в течение всего рассматриваемого периода.

