Курс доллара резко снизился на торгах

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Доллар подешевел сразу на 1,67 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,19 тенге, снизившись сразу на 1,67 тенге, передает zakon.kz.
Курс евро также снизился.
В обменниках доллары покупают/продают по 424,3-425,9 тенге, евро – 498,1-500,1 тенге, рос. рубль - 5,72-5,77 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 августа.
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,34%, составив $65,86 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,39% - до $69,02 за баррель.
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