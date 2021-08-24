Астанчанин с ножом напал на фармацевта

Преступник дал признательные показания.

В Нур-Султане мужчина ограбил аптеку, сообщает zakon.kz.

Поздно вечером в полицию обратилась потерпевшая. Она рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, из кассы аптеки украл 30 тысяч тенге.

В ходе расследования установлено, что мужчина в медицинской маске поинтересовался о наличии лекарства. В момент, когда 23-летняя фармацевт пошла за лекарством, мужчина, подбежав сзади, обхватил ее и, приставив нож к горлу, потребовал выручку из кассы. Получив деньги, подозреваемый скрылся, - уточнили в пресс-службе.

Оперативниками были установлены свидетели, которые по приметам обратили внимание на бегущего парня со стороны аптеки.

При проверке одного из компьютерных клубов был установлен 26-летний парень, схожий с подозреваемым. При задержании и личном осмотре у него были обнаружены нож и денежные средства. Он дал признательные показания, - добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

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