Мажилисмены считают недопустимым отсутствие доплат педагогам колледжей

Из колледжей перспективные молодые педагоги уходят.

Депутаты Мажилиса Ирина Унжакова, Амерхан Рахимжанов и Жанат Омарбекова в эти дни в Семее посетили педагогический колледж имени М.О. Ауэзова, сообщает zakon.kz.

В беседе с коллективом мажилисмены ознакомились с организацией учебного процесса, выслушали проблемные вопросы, связанные с работой в колледже.

В частности, речь шла о ситуации с доплатами педагогам за магистерскую степень, предусмотренными законом "О статусе педагога". В настоящее время такие доплаты получают только педагоги в школах, а в колледжах – нет.

Из колледжей перспективные молодые педагоги уходят, а это недопустимо. В таких учреждениях образования необходимы высококвалифицированные специалисты. По информации МОН РК, республиканская бюджетная комиссия не поддерживает такие расходы на колледжи. Будем разбираться! – отметила депутат Мажилиса Ирина Унжакова.

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