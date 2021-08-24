Кафе и рестораны продолжают нарушать карантин в Алматы  

20 нарушений карантинного режима выявили за сутки в ресторанах и кафе.

В увеселительных заведениях Алматы нарушают ограничения, связанные с карантином, сообщает zakon.kz.

Рестораторы игнорируют установленный режим работы. Собранные в период с 21 по 23 августа материалы переданы в районные подразделения санитарно-эпидемиологического контроля.

По всем фактам будут приняты меры административного взыскания. А пока около заведений, попадающих в поле зрения проверяющих, будут дежурить полицейские автопосты.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы подсчитали, что с 20 марта по 23 августа мониторинговые группы выявили почти 2000 нарушений карантина.

В настоящее время ситуация в городе, связанная с коронавирусом, по-прежнему напряженная. Удельный вес "симптомных" больных за последнюю неделю составляет 94,2%. В связи с этим мобильные группы, в которые входят сотрудники акиматов, полицейские, представители палаты предпринимателей и волонтеры, продолжают профилактическую работу по соблюдению карантинных ограничений объектами малого и среднего бизнеса, жителями и гостями города, - отметили эпидемиологи.

Особое внимание уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования: увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры. В том числе проверяются субъекты предпринимательства, работающие в рамках проекта Ashyq.

Так, с 21 на 22 августа мониторинговыми группами выявлено 20 нарушений установленных ограничений.

Например, 21 августа около 19.00, несмотря на запрет, работал ресторан "Достар" в микрорайоне "Аксай-4" Ауэзовского района. Там проводилось мероприятие с участием 150 приглашенных.

В этот же день около 17.10 проверяющие Наурызбайского района выявили нарушение в ресторане "Самир" в микрорайоне "Акжар", где находились 80 посетителей.

Еще один банкет подпольно проводили в частном доме по улице Дрозды Наурызбайского района, где находились 30 гостей. Как сообщили проверяющие, это было сватовство-кудалык.

21 августа мониторинговая группа Алмалинского района около 22.00 пресекла работу кафе "Летний двор", где находились 50 нарушителей карантина.

В этот же день около 23.00 нарушение выявлено в кафе "1917" по улице Курмангазы Алмалинского района, около 16.30 пресечен банкет в ресторане Bi Kumis Бостандыкского района с участием 100 гостей.

В период с 22 на 23 августа в Алматы выявили 12 нарушений карантина. Проверяющие сообщили, что в воскресенье 22 августа, несмотря на полный запрет работы в выходные дни, в Бостандыкском районе работало кафе "Холам" по улице Алма Арасан. Внутри заведения находились порядка 30 посетителей.

В тот же день по улице Дулати работало кафе "У Исабая", проверяющие прервали запретный отдых 80 посетителям.

22 августа в Алатауском районе мониторинговая группа обнаружила открытым и принимающим посетителей ресторан "Фируза", где находились 40 гостей.

В Наурызбайском районе зафиксировано нарушение карантина в ресторане "Нур-Ай", где проводилось мероприятие с участием 60 посетителей.

В Алматы выставлены патрульные автоэкипажи вблизи увеселительных заведений. Всего охвачено порядка 150 объектов.

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