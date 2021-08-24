Предприятия, наиболее загрязняющие окружающую среду, определили в Казахстане

В перечень вошли 50 предприятий.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов подготовило проект постановления Правительства РК "Об утверждении перечня пятидесяти наиболее крупных объектов I категории по выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду по отраслям", сообщает zakon.kz.

В перечень вошли 50 предприятий, работающих в сфере добычи и обогащения железных руд, производства неорганических кислот и минеральных удобрений, производства цемента и извести, добычи нефти и природного газа, производства кокса и нефтепродуктов, производства твердых и других неорганических химических веществ.

Посмотреть список предприятий можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 7 сентября.

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