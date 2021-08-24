Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

80 гектаров сухой травы горит в ВКО

Фото: ДЧС ВКО 24 августа 2021, 12:15

Тушение усложняет ветер.

В Восточном Казахстане бушует огненная стихия, сообщает zakon.kz.

На участке Ключи в Кокпектинском районе сухая трава горит на площади 45​ га, в Аягозском районе огнем охвачено 25 га на участке Кара Бужыр и на участке Умбетай -10 га сухой травы. Всего задействовано​ 88 огнеборцев и​ 12 единиц техники ДЧС ВКО, 13 единиц техники и 92 человека местных исполнительных органов, от лесников​ 10 человек и 2 единицы техники, - отметили в пресс-службе ведомства.

​Тушение усложняет ветер, труднодоступная местность, где практически невозможно маневрировать спецтехнике и пожарным машинам.

Между тем в Маркаколе наблюдается​ 1 класс пожарной опасности, 2 класс в городах Усть-Каменогорск и Риддер, районе Алтай, 3 класс - в​ городе Семей, Бескарагайском, Бородулихинском, Катон-Карагайском, Курчумском районах, 4 класс - в селе Самарское, 5 класс -​ в Урджарском районе, - уточнили в ДЧС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно опасаться пятницы 13-е
Правила ношения трусов для каждой женщины - советы стилиста