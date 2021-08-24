Казахстанец выиграл чемпионат мира по битбоксу

Чемпионат проходил в онлайн-формате и состоял из трех этапов.

21-летний казахстанец Эльдар Габдуллин выиграл Online World Beatbox Championship 2021, сообщает zakon.kz.

Чемпионат проходил в онлайн-формате с 21 по 22 августа и состоял из трех этапов. Победитель получит 500 долларов.

Молодой человек живет и учится в Уральске. Битбоксом он занимается уже 6 лет.

Битбокс - жанр музыки, в первую очередь включающий в себя способы создания композиции, используя только рот, губы, язык и голос.

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