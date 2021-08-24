Еще одну крупную улицу перекроют в Алматы

Дорога будет перекрыта из-за ремонта полотна.

В Алматы на неделю перекроют одну из крупных магистралей - улицу Сатпаева, сообщает zakon.kz.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 24 августа по 1 сентября текущего года с 22:00 до 6:00 движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по ул.Сатпаева от ул.Егизбаева до ул.Манаса, - сообщили в Управлении городской мобильности.

Жителей города просят корректировать свой маршрут заранее.

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