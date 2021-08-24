Джо Байден преклонил колено на встрече с баскетболистками

Этим поступком президент США рассмешил окружающих.

Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече со спортсменами, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Life.ru, чемпионки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) подарили главе Белого дома баскетбольную футболку с его фамилией и номером 46.

Стоит отметить, что Байден является 46-м по счету президентом США.

После этого политик и спортсменки сделали общую фотографию, перед которой Байден решил встать на одно колено. Это вызвало удивление и смех у присутствующих.

По данным РИА Новости, этот жест ассоциируется с движением Black Lives Matter, которое стало популярным после смерти Джорджа Флойда.

В 2020 году по США прокатилась волна массовых протестов и беспорядков после убийства полицией в Миннеаполисе афроамериканца. Протестующие часто становятся на одно колено в качестве жеста солидарности с движением.

Некоторые спортсмены и республиканцы выступают против этого жеста, считая его излишним или неуместным. Жест критикует и бывший президент Дональд Трамп.

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