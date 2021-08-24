В нацпарке "Чарын" появилась сотовая связь

Пока мобильная связь доступна для абонентов одного оператора связи.

В национальном парке "Чарын" появилась антенна сотовой связи, работающая на альтернативных источниках энергии, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в РОО "QazaqGeography", в июле 2021 года они обратились к ведущим сотовым операторам Казахстана с предложением обеспечить мобильную связь на территории одного из популярных туристических маршрутов в национальном парке "Чарын".

Первым результатом стала установка антенн сотовой связи в национальном парке, которая обеспечит качественное покрытие на популярнейшем туристическом объекте "Долина замков", через который ежемесячно проходит более тысячи посетителей. Снабжение электричеством телекоммуникационного оборудования производится с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов, вырабатываемое электричество накапливается в специальных аккумуляторах и позволяет круглосуточно обеспечить станцию током. Таким образом, не нужны капитальные затраты на прокладку коммуникаций, - сообщили в QazaqGeography.

Там отметили, что установка базовой станции позволит обеспечить уверенный прием сигнала, и в случае необходимости посетители смогут связаться с администрацией парка, экстренными службами, включая ЧС и скорую помощь.

Первым оператором, откликнувшимся на предложение, стал сотовый оператор "Kcell", который наладил связь в течение 3 недель после официального обращения. В настоящее время проводится работа с другими операторами связи.

Напомним, 29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс. В результате несчастного случая двое человек погибли - учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести, но на следующий день ее нашли живой. Попавшие в трудную ситуацию люди не могли сообщить о произошедшем в службы ЧС и администрацию нацпарка, так как там не было сотовой связи. В свою очередь МЧС из-за отсутствия связи также не имело возможности предупреждать нацпарк и туристов о непогоде и возможном сходе селевых потоков.

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